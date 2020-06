Datena chora ao saber da morte de um colega de trabalho ao vivo

Crédito da foto Para © Reprodução/Band

José Luiz Datena se emocionou ao receber a notícia da morte de um colega de trabalho e chorou ao vivo, nesta segunda-feira, 15, durante exibição do Brasil Urgente, na TV Band. “Tem horas que é difícil a gente trabalhar com esse negócio aqui”, desabafou o apresentador.

Datena recebeu a notícia da morte de Wilson, cinegrafista que segundo o apresentador, trabalhou com ele durante anos em coberturas esportivas e por isso, eram próximos.

Abatido, o apresentador explicou: "Tive uma notícia muito triste agora. Um menino que trabalha aqui com a gente, um menino quase da idade dos meus filhos teve que ir embora, o Flávio, e eu não sabia o por quê".

Datena contou que Flávio era filho de Wilson. “O pai dele, que foi um grande irmão nosso, o Wilson, cinegrafista, trabalhou em tanta cobertura esportiva com a gente. Nós rodamos o país inteiro, o mundo inteiro. Ele acaba de morrer. Wilson, um dos maiores cinegrafistas que trabalhei na minha carreira. Tem horas que a vida é difícil. Era um companheiro tão bacana, um menino tão bom, tão capaz”, disse o apresentador.

Embargado, o apresentador falou sobre as coberturas jornalísticas que fez em conjunto com o cinegrafista. “As nossas relações naquela época eram relações de quase irmãos com todos que trabalhavam juntos. Hoje, a condição de competição por causa de emprego parece que distancia mais as pessoas. Poxa vida, que o Wilson descanse em paz”.

“Um amigo tão querido, um sujeito que não erguia a voz com ninguém. Era um cara grandão para caramba, nunca vi brigar com ninguém. Que tristeza, o filho dele tava trabalhando aqui com a gente. Até parecia com ele. Tava alí agora, eu perguntei para o Latino o que tinha acontecido, pois ele tinha saído do posto que estava. O Latino não quis me dizer, mas agora chega a triste notícia do falecimento do Wilson”, afirmou Datena, emocionado devido a perda.

“Tem horas que é difícil a gente trabalhar com esse negócio aqui, muito difícil”, concluiu o jornalista, que mudou de assunto. No final do telejornal, Datena reforçou o sentimento de tristeza e desejou que o colega “descanse em paz”.

Datena não informou se a morte foi ocasionada pelo novo coronavírus.