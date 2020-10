Datena é internado em SP após sentir dores no peito; ele fala em vídeo

Photo Credit To Reprodução Band

CRISTINA CAMARGO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O apresentador da TV Bandeirantes José Luiz Datena foi internado neste domingo (25) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir dores no peito.

Ele disse em vídeo postado nas redes sociais que passou por procedimentos, sem revelar quais foram eles. A informação foi divulgada logo após o apresentador sair do centro cirúrgico do hospital.

“Estou em plena recuperação e em breve espero estar com vocês de novo”, afirmou. Deitado na cama do hospital, Datena disse também que luta contra vários tipos de doenças há muito tempo e tem vencido as “batalhas”.

Ele lamentou as mortes provocadas pelo coronavírus e desejou saúde e esperança para todos. “Meu respeito, meu carinho e meu agradecimento. Até já”, completou.

Na quinta-feira (22), o apresentador e o governador João Doria (PSDB) discutiram sobre o isolamento social e a briga entre o político e o presidente Jair Bolsonaro em torno da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Durante entrevista do tucano ao programa Brasil Urgente, Datena perguntou por que o governador dizia que “o pior [da pandemia] já passou” e ainda assim brigava tanto pela vacina. O político retrucou e afirmou que Datena não era médico para discutir sobre o assunto e que deixava a questão para os especialistas do Centro de Contingência do Coronavírus estadual.

