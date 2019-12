Detran orienta motoristas para viagem segura

Crédito da foto Para Assessoria

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR) alerta os motoristas que medidas simples podem assegurar uma viagem tranquila e sem imprevistos, principalmente neste período de férias em que o tráfego nas rodovias é mais intenso. Confira as dicas.

“Nessa época do ano o movimento nas estradas aumenta e os cuidados devem ser redobrados. A atenção deve se estender a todos. O ciclista, o pedestre, o motorista e o motociclista. Cuidar de si e dos demais é fundamental e cuidados simples podem salvar vidas”, ressalta o diretor-geral do Detran, Cesar Vinicius Kogut.

Segundo dados do Detran, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Militar, desde janeiro deste ano foram registrados cerca de 52 mil acidentes em todo o Estado, entre rodovias estaduais, federais e vias urbanas. Em torno de nove mil são vítimas homens com idade entre 18 e 29 anos.

De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária, quase 90% dos acidentes de carro são causados por falha humana, falta de manutenção do veículo, falta de atenção e imprudência no trânsito.

Para pegar a estrada é necessário também que a documentação do veículo e do motorista estejam em dia. Veja abaixo algumas dicas para seguir viagem:

MANUTENÇÃO – Verifique se a manutenção do seu veículo está em dia. Luzes do farol para boa visibilidade; a suspensão, que garante o controle do veículo em curvas ou freadas bruscas; o cinto de segurança, que deve funcionar perfeitamente em caso de colisões, e os freios.

DOCUMENTAÇÃO – É importante estar com a documentação regularizada – o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) do ano vigente e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro do prazo de validade e categoria permitida. Os documentos são de porte obrigatório. É possível acessá-los digitalmente pelo aplicativo do Denatran, Carteira Digital de Trânsito (CDT).

MOTORISTA – O condutor deve sempre respeitar o limite de velocidade; não utilizar celular enquanto dirige; não associar bebida alcoólica e direção; não dirigir cansado e manter a distância segura de um veículo para outro. Usar sempre o cinto de segurança; não fazer ultrapassagens; ficar atento às placas e respeitar a sinalização; não conduzir veículo diferente da categoria à qual é habilitado e utilizar os dispositivos de retenção para crianças de acordo com o peso e a idade.

MOTOCICLISTA – Deve respeitar os limites de velocidade e usar capacete fechado com viseira. Se o capacete não possuir viseira, utilizar óculos de proteção.

PEDESTRE – Atravessar na faixa de pedestre; olhar para os dois lados da pista para se certificar de que pode fazer uma travessia segura; e prestar atenção quanto ao uso de dispositivos de ouvido como fones e celular.

CICLISTA – Usar o capacete, andar no mesmo sentido dos carros e usar os dispositivos de segurança, inclusive na bicicleta.

CRIANÇAS – Ter cuidado com as crianças nas ruas, não recomendadas para brincadeiras. Mostrá-las que existem lugares mais apropriados como o quintal de casa, os parques, praças e as quadras esportivas; caminhar pela calçada; não permitir que usem fones de ouvido e aparelhos portáteis, pois eles tiram a atenção.

ANIMAIS – Para transportar animais dentro dos veículos é necessário usar o cinto de segurança próprio ou caixa de transporte. Animais soltos dentro do carro prejudicam a direção defensiva. O transporte à esquerda do motorista ou no colo são considerados infração; não manter o animal sozinho e ou preso dentro do carro; levar água e comida para os pets durante a viagem.