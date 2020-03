Dinho Ouro Preto é diagnosticado com coronavírus: ‘Febre, náusea e frio’

Crédito da foto Para Reprodução

Dinho Ouro Preto revelou nesta quarta-feira (25) que está com coronavírus. O vocalista do Capital Inicial relatou, no Instagram, alguns dos sintomas sentidos e disse que são semelhantes ao da dengue, doença que ele teve há alguns anos.

“Amigos, eu testei positivo pro coronavírus. É um saco. O que eu tô sentindo me lembra a dengue que eu tive alguns anos atrás. Dor no corpo, febre (no meu caso de no máximo 38,5) náusea e frio. Não tive tosse ou dor de garganta, o que quer dizer que varia bastante de pessoa pra pessoa”, escreveu o cantor.

Para ler a matéria completa na Jovem Pan clique aqui.