Eduardo Costa recusa DNA a mulher que diz ser mãe biológica dele

Eduardo Costa, 42, se viu envolvido em uma nova polêmica, dessa vez involuntária. Uma mulher de 67 anos identificada como Maria de Lourdes Soares afirma ser a mãe biológica do sertanejo, o que ele nega veementemente. O artista diz ainda que não há a menor possibilidade de se submeter a qualquer tipo de exame para comprovar a veracidade da informação.

“Estou muito impressionado com essa história. Não dá para acreditar! É uma coisa inacreditável o que essa senhora está falando. Lá em casa eu, minha mãe e meus irmãos somos todos iguais, parecidos. Não tem lógica de alguém ter dado filho para alguém”, afirmou Costa, em entrevista ao jornalista Felipeh Campos, do programa A Tarde É Sua (RedeTV) nesta sexta-feira (30).

“Não tem lógica. Não faço DNA porque se existe uma certeza que tenho na vida é que minha mãe é minha mãe mesmo. Se pensar num filho que parece com a mãe, esse cara sou eu”, pontuou o cantor, explicando que Maria Raimunda, genitora dele, morava em um lugar distante quando o sertanejo nasceu e nunca tinha saído dali para ir nem até a cidade mais próxima. “Fui conhecer geladeira aos 12 anos”, disse.

Costa pontuou ainda que não consegue entender o objetivo de Maria de Lourdes, mas supõe que ela pode ter algum “problema ou desvio”. “Já teve gente falando que era meu pai, meu irmão, mas eu percebia nas pessoas um pouco de problema mental. Não tinham o juízo no lugar”, concluiu.

A história começou quando Maria de Lourdes procurou o colunista Alessandro Lobianco, do portal IG, contando que teve um filho ainda adolescente que havia sido retirado dos braços dela logo após o parto. A mulher, que acredita que essa criança é Costa, afirmou que gostaria de fazer um teste de DNA para tirar essa dúvida, e não por estar interessada no dinheiro do cantor.