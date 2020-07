Eliana se cura do coronavírus e volta a abraçar os filhos após duas semanas

Crédito da foto Para Foto: Reprodução/Instagram

Finalmente, a apresentadora Eliana, 46, conseguiu abraçar de novos seus dois filhos: Arthur, 8, e Manu, 2. E a primeira coisa que a pequenininha perguntou para ela no momento em que pode abraçar a mãe foi: “O ‘coronga’ foi embora”?

Em postagem emocionada, Eliana contou mais sobre como foi o momento. “O dia foi agitado, começou com a Manu na porta do meu quarto perguntando: ‘Mãe? O coronga foi embora?’. E logo o Arthur também apareceu perguntando se podia abraçar. Foi um alívio estar com saúde ao lado deles. Mesmo na fé de que tudo ficaria bem, chorei algumas vezes”, contou.

Segundo ela, o marido e a irmã foram os responsáveis por sua pronta recuperação. “Porto seguro nessa missão de cuidar, zelar e dar toda a atenção as crianças na minha ‘ausência’. É importante eleger uma pessoa que não esteja no grupo de risco para levar e trazer comida para o ‘isolado’ não circular pela casa. Usei máscara o tempo todo, tomei muita água, fiz aromaterapia com óleos naturais para acalmar, li, orei, meditei, ouvi músicas para relaxar”, disse.

Eliana também agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho.

A apresentadora Eliana anunciou dia 26 de junho que contraiu a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ela fez uma postagem falando sobre o assunto em suas redes sociais.

“Hoje recebi a notícia que minha família testou negativo (Adri, Manu, Arthur, minha irmã e minha mãe) e eu testei positivo para o Covid 19”, contou. “Fiquei sem chão, triste e surpresa.”

A estrela do SBT disse que ficou surpresa de ter contraído a doença porque estava se cuidando. “Depois de duas semanas intensas de gravações tomando todas as precauções que estavam ao meu alcance não poderia imaginar que aconteceria”, afirmou.

Dois dias depois, ela foi surpreendida pela criatividade do filho Arthur. O pequeno escreveu uma cartinha cheia de amor para a mãe, que precisou ficar isolada dele para não transmitir a doença, e a passou por baixo da porta do cômodo onde Eliana estava.

“Querida mãe, você estando com o corona ou não, [nada] nunca vai nos impedir de te amar. Você é tudo para a nossa família, pelo menos no meu coração. Te amo até o fim”, escreveu.