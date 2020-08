Em live, Gusttavo Lima elogia Bolsonaro por obra da gestão Lula: “Nota 10”

Crédito da foto Para Reprodução

O cantor Gusttavo Lima, em live realizada neste domingo (2), voltou a tecer elogios ao presidente Jair Bolsonaro, desta vez pela “inauguração” do reservatório do Jati, no Ceará, em junho.

“Parabéns, Bolsonaro. Você tirou 10. Levando água para milhões de pessoas que dependem da transposição do Rio São Francisco. Começar é fácil, terminar é difícil”, disse o sertanejo.

A obra citada por Gusttavo Lima, no entanto, já estava 94% concluída antes mesmo da posse de Jair Bolsonaro. Trata-se de um projeto que começou a ser executado em 2007 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que faz parte da transposição do rio São Francisco.

O projeto soma 477 quilômetros de extensão e é o maior empreendimento hídrico do país. Quando todas a estruturas e sistemas complementares nos estados estiverem em operação, cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte serão beneficiadas.

“Deixamos o Eixo Norte da transposição, onde o presidente esteve hoje, 94% pronto”, reconheceu Pádua Andrade, ex-ministro da Integração Nacional do governo Michel Temer, em junho, evidenciando que Bolsonaro apenas “pegou carona” no projeto de gestões anteriores, informa a revista Fórum.