Entrevista de Huck a Bial foi estopim para a saída de Faustão da Globo

Crédito da foto Para Foto: Reprodução / TV Globo

A entrevista de Luciano Huck a Pedro Bial foi o estopim para a decisão da Globo de antecipar a saída de Fausto Silva do Domingão do Faustão seis meses antes do previsto. Nos bastidores da emissora, comenta-se que Faustão não foi avisado antes sobre a entrevista e acabou sendo pego de surpresa.

Apesar de ter confirmado sua ida para a Band, ele nunca falou sobre o assunto no seu programa, nem em nenhuma atração na emissora, justamente por não haver um combinado prévio sobre o anúncio.

O apresentador estava esperando combinar com a empresa uma forma de falar sobre o assunto que fosse boa para ele e para a Globo. Sendo assim, Faustão se sentiu desrespeitado em ver Luciano Huck falando sobre lhe substituir sem que ele tivesse falado primeiro sobre sua saída.

Foi o apresentador do Domingão quem se antecipou e pediu uma reunião para falar sobre o assunto e o resultado é o que todos já sabem: ele não volta mais para a atração.