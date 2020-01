Fernando decidiu acabar por telefone namoro de 4 meses com Maiara, diz coluna

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução/Divulgação)

O sertanejo Fernando Zor acabou o namoro com Maiara por telefone, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”, nesta sexta-feira (3). A irmã de Maraisa confirmou o fim do relacionamento com o parceiro de palco de Sorocaba no penúltimo dia de 2019, véspera do aniversário delas. De acordo com a publicação, o cantor telefonou para a então namorada pedindo um tempo e teria dito a amigos que ficou aliviado com a separação. No primeiro dia do novo ano, o intérprete de “Madri” foi visto em uma casa noturna de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Os sertanejos passaram a ser vistos juntos em janeiro do ano passado e assumiram a relação em março. Quatro meses mais tarde, romperam o namoro pela primeira vez, mas em menos de uma semana já haviam se reconciliado. Já separada, Maiara apagou suas fotos com Fernando e deixou de seguir o cantor. Apesar do rompimento, amigos do músico fizeram uma espécie de bolão para saber quanto tempo eles vão ficar afastados. A irmã de Maraisa mantém uma única postagem em seu Instagram, feita no dia 30 de dezembro. Já Fernando compartilhou duas fotos após a separação – em uma deles aparece sentado em uma piscina vazia rodeado de garrafas de cerveja.

