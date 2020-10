Filha de Latino pede na Justiça R$ 400 mil de pensão alimentícia do pai

Photo Credit To (Foto: Reprodução Metrópoles)

Aprimeira filha de Latino, Dayanna Maia, 24 anos, entrou na Justiça com um pedido de pagamento de pensão alimentícia contra o pai no valor de R$ 400 mil. Por conta disso, o cantor teve sua conta bancária bloqueada. São informações de Fábia Oliveira, colunista do O Dia.

De acordo com a reportagem, Dayanna cobra valores retroativos de pensão, desde 2018. O cantor, no entanto, se justifica. “Quando Dayanna fez 18 anos, eu conversei com ela que ia parar de pagar a pensão porque eu tinha outros filhos menores que precisavam mais. Falei que não ia deixar de ajudar quando ela precisasse, mas que não queria a obrigatoriedade de pagar”, disse Latino.

