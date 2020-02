Filho de Gugu Liberato presta queixa à polícia contra a própria mãe

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução)

O clima não é dos melhores entre os filhos de Gugu Liberato e a mãe deles, Rose Miriam di Matteo. De acordo com a nova edição da revista Veja, João Augusto Liberato, filho mais velho do apresentador, prestou uma queixa à polícia contra a mãe.

O boletim de ocorrência foi feito pela advogada criminalista Mariana Coelho Araújo a pedido de João Augusto Liberato, que teria afirmado que, na mesma noite do enterro de seu pai, Rose e o irmão dela, Gianfrancesco di Matteto, mentiram a ele dizendo que o levariam à casa de um amigo. No entanto, João, segundo a publicação, teria sido levado pela mãe e pelo tio para a residência do advogado deles, Nelson Willians.

João teria se sentindo intimidado e entendeu que estava se metendo em uma cilada e decidiu ir embora do local, já que sabia que o advogado era quem representaria os interesses de Rose na discussão sobre a herança de Gugu Liberato.

