Gabi Martins nega romance com sertanejo e diz que está conhecendo melhor Danilo Gentili

Crédito da foto Para Gabi e Danilo – reprodução

Após especulações de que estaria tendo um affair com o cantor sertanejo Junior Villa, Gabi Martins, 23, negou que os dois estariam tendo um relacionamento amoroso. No início do mês a ex-bbb chegou a participar de um show virtual do músico.

Solteira desde que saiu da casa do BBB 20 e pôs um fim no relacionamento com o brother Guilherme Napolitano, a cantora revelou que à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que está conhecendo ninguém menos que o apresentador Danilo Gentili, 40.

“Se tem alguém que eu estou conhecendo melhor, é o Danilo Gentili”, afirmou Gabi Martins.

O humorista e apresentador do programa de talkshow The Noite (SBT) não comentou sobre o affair com a cantora mineira, entretanto, nas redes sociais tem deixado diversos comentários duvidosos nas fotos de Gabi Martins. Em um deles no Twitter, Gentili elogiou a beleza da cantora e disse que ela era um “violão”.

Os dois se conheceram quando Martins foi convidada a participar do programa de Gentili, que foi ao ar no início do mês, dia 3 de julho. Ao divulgar a novidade em seu Intsgram, a ex-BBB agradeceu pelo carinho e elogiou a parceira do comediante, Juliana Oliveira. “Claramente quem faz acontecer”, escreveu ela.

Nas redes sociais os fãs da cantora e internautas estão repercutindo sobre o suposto romance. “Desconfiando que esse povinho aí falando da Gabi Martins é bem mal amado e tá na carência a ponto de julgar quem ela tá ficando ou não”, opinou um usuário no Twitter.

“Gabi Martins e Danilo Gentili juntos que rolê aleatório é esse?”, questionou uma internauta.