Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, terminam namoro após noitada com Anitta

Crédito da foto Para Foto: Reprodução

Mais um capítulo da relação ioiô de Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar. De acordo com o jornalista Erlan Bastos, através de uma publicação feita em seu perfil do Instagram, o jogador do Flamengo e a moça deram uma de Pedro Scooby e Anitta e terminaram o namoro por mensagem. Segundo a publicação feita pelo jornalista, tanto Rafaella Santos quanto Gabigol estavam com a relação abalada e saturados de tantas idas e vindas. Outro fato importante foi a ira de irmã de Neymar ao ver vídeos do ex-namorado observando Anitta rebolar durante uma festa.

Já Fabia Oliveira contou em sua coluna, no Jornal O Dia, que Gabigol estava um tanto quanto preocupado com a relação, pois Rafaella Santos estaria fazendo de tudo para engravidar e engatar um casamento com o jogador. De acordo com a publicação de Fábia, a irmã de Neymar seria extremamente possessiva e ciumenta, e as coisas ficaram pior depois que o jogador do Flamengo foi flagrado às escondidas em uma festa na casa de Anitta.

Para ler a matéria completa no TV Foco, clique aqui.