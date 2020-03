Globo desiste de gravar “Domingão do Faustão” por mais de um mês

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução)

A ideia inicial era gravar algumas edições do programa “Domingão de Faustão” para ser exibido nas próximas semanas. No entanto, nesta quarta-feira (18), a TV Globo desistiu de realizar esta manobra. Deste modo, a atração será reprisada nos próximos sete domingos.

De acordo com as informações divulgadas pelo site “Notícias da TV”, a emissora revelou que seria difícil contatar artistas para ir ao estúdio neste período. Além disso, com 69 anos, Faustão está no grupo de risco da doença, e reforçou para que a direção revisasse a posição.

