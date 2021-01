Globo desmente boatos que Faustão estaria internado em UTI por Covid e diz: “visita de rotina”

Photo Credit To Reprodução

O boato que passou circular nas redes sociais de que o apresentador Fausto Silva, da rede Globo, estaria internado por Covid-19, foi desmentido pela emissora carioca nesta terça-feira (5). Em nota divulgada à imprensa (leia abaixo), a Globo afirmou que Faustão estaria no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar uma visita de rotina.

“Apuramos com Fausto e ele esclarece que não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital, por conta de retenções de líquidos”, diz o comunicado.

Inicialmente, a informação foi divulgada por um colunista do site Observatório dos Socais. Em pouco tempo, a informação já bombava nas redes e dava a entender de que o Faustão estaria com complicações do coronavírus e estava internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Albert Einstein.

