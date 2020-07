Globo diz que estuda vários cenários, mas ainda não tem data para retomar novelas

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução/TV Globo)

Após o retorno dos programa Encontro e Caldeirão do Huck, a Globo afirmou que ainda não tem previsão de quando retomará as produções de novelas e outros programas de estúdio. Segundo a emissora, vários cenários têm sido estudados há meses, mas ainda não há condições de definir uma data.

“A gente vem ajustando nossas previsões de acordo com um acompanhamento sistemático da evolução da pandemia no país”, afirmou a emissora, em nota. Ela disse ainda que tem se adaptado e aprendido outras formas de trabalhar, tendo criado inclusive uma protocolo de segurança para a retomada.

Os programas da emissora gravados em estúdio foram suspensos em março, devido à pandemia do novo coronavírus. As novelas foram substituídas por reprises de produções antigas, como “Fina Estampa”, enquanto outros foram adaptados, como Domingão do Faustão, em que o apresentador anuncia quadros antigos de casa.

A Globo aponta que tem “avançado aos poucos”, destacando o retorno do programa Encontro com Fátima Bernardes, em abril, e, no último final de semana, do Caldeirão do Huck. Ela aponta ainda a estreia de Diário de um Confinado, como “uma produção de dramaturgia feita com as equipes em casas e com novas ferramentas desenvolvidas especialmente para esse período”.

Várias outras produções de diversos canais também sofreram adaptações ou estrearam formatos novos por causa da pandemia. Pedro Bial e Tatá Werneck, por exemplo, têm feito seus programas de casa, sendo que Tatá estreou na Multishow episódios ao lado do marido, o ator Rafa Vitti. O Globoplay também estreou programas como Cada Um No Seu Quadrado, com os humoristas Fernando Caruso e Paulo Vieira.

No caso das novelas, entre as opções estariam emendar novas reprises após as atuais ou ainda retomar as novelas que estavam no ar antes da pandemia, mas com restrições em relação aos abraços, beijos e toques físicos em cena, o que alguns avaliam como uma medida ruim, que não valeria a pena.