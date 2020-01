Gloria Perez protesta após notícia de série sobre assassinato de Eliza Samudio

Crédito da foto Para Divulgação

Vanessa Giácomo foi escalada para viver Eliza Samudio em uma série sobre o goleiro Bruno na TV Globo. O seriado abordará o assassinato idealizado pelo ex-atleta do Flamengo. As informações foram confirmadas à coluna do Leo Dias no UOL por Amora Mautner, diretora e idealizadora do projeto. Quem não gostou nada da novidade, no entanto, foi Gloria Perez.

A autora de A Força do Querer (2017) foi ao Twitter protestar contra a decisão de produzir uma série inspirada na história. “Oi?????!!! Só pode ser piada! E de mau gosto!”, disparou Perez na tarde desta quinta-feira (9). O seriado será inspirado no livro “Indefensável — O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio”, da editora Record. Também será a primeira série de thrillers lançado pela Globo. A ideia é transformar em programas para a televisão diversos crimes famosos que já foram solucionados e sentenciados na Justiça.

