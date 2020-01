Grazi Massafera posa com sobrinha caçula e semelhança confunde fãs. Veja mais!

Crédito da foto Para Divulgação Instagram Grazi Massafera

Grazi Massafera comemorou em seu Instagram o aniversário da sobrinha caçula, Gabrielle, de 16 anos. A adolescente, que já praticou ioga com a tia famosa em foto compartilhada pela global, apareceu em uma montagem feita pela protagonista de “Bom Sucesso”. “Hoje o dia é dela. Gabi Massafera, feliz seu dia meu amor”, afirmou. Além de Gabrielle, Grazi também é tia de Gleicy, irmã mais velha da aniversariante: as duas são filhas de Alecsandro, um dos irmãos da paranaense.Foto ganha elogios e gera dúvidas em fãs: ‘Irmã?’

Pouco tempo depois que a intérprete de Paloma na novela das sete compartilhou a foto, internautas se surpreenderam com a beleza e a semelhança entre tia e sobrinha. “Ela é a sua cara! Lindas”, disse uma. “A beleza tá no DNA da família”, afirmou outra. “Gente! A beleza nessa família é genética”, pontuou uma terceira. E os traços em comum também causaram confusões de seguidores com o parentesco de Grazi e Gabrielle. “Só pode ser irmã, né?”, “Gente, essa menina é filha dela?” e “Jesus Cristo! Ela é a mistura de pai e mãe lindos na combinação mais perfeita que eu já vi”, foram algumas das opiniões de admiradores de Grazi que confundiram a adolescente com Sofia, de 7 anos, fruto de relacionamento da artista com Cauã Reymond.

Atriz ganhou pet de Caio Castro

Grazi está com um novo integrante em sua família e o pet foi presente de Caio Castro, com quem a artista mantém um relacionamento discreto e sem rótulos oficialmente. Depois que o casal passou o Ano-Novo junto no Nordeste, o galã decidiu presenteá-la com um gato da raça bengal. Os dois já tinha felinos desse tipo (a de Grazi se chama Sol e o de Caio, Valério) e agora a paraense também cuida de Brownie, nome escolhido para o filhote. Nos Stories, ela mostrou um pouco da sua nova rotina com o gato. “Quem que é? Quem que faz esse barulhinho? Ai, ele está fazendo massagem! Ele ama muito este brinquedo. Traz para mim para poder jogar. Me dá para eu poder jogar. (…) Meu Deus! Que coisa mais linda. vem aqui, meu amor!”, derreteu-se a Paloma de “Bom Sucesso”.

Casal começou a usar alianças

Outra prova de que a relação de Grazi e Caio está cada dia mais firme foi um acessório visto nas mãos dos dois atores: ambos estão com joias parecidas no dedo anelar. O detalhe veio à tona depois que eles retornaram da viagem de Réveillon e, em vídeo no qual os dois aparecem na mesma mesa com amigos, postado por Nelson Freitas, ficou ainda mais evidente.