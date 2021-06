Gusttavo Lima mostra filho com brinquedo de 16 mil reais: “sonho”

Crédito da foto Para Instagram

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu os fãs ao aparecer se divertindo com o seu filho mais velho com a modelo Andressa Suita, Gabriel, com um luxuoso brinquedo avaliado em R$ 16 mil.

O sertanejo presenteou seus filhos Gabriel, três anos, e Samuel, dois anos, com nada mais, nada menos do que um fliperama com simulador de corrida.

Este tipo de brinquedo é muito mais comum em lojas especializadas do que em casa justamente pelo preço. Um fliperama com simulador de corrida usado sai por cerca de 16 mil reais. Enquanto um novo pode sair pelo dobro do preço, 32 mil reais.

