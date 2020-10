Gusttavo Lima vai processar empresas por propagandas sobre sua separação

Photo Credit To (Foto: Reprodução)

O marketing no Brasil foi longe demais. Dessa vez, logo após Gusttavo Lima anunciar separação da famosa modelo Andressa Suita, com quem têm dois filhos (Gabriel e Samuel), algumas empresas usaram da situação para lucrar. As informações são do Observatório do Famoso.

Em cartazes compartilhados nas redes sociais, duas empresas do ramo de comidas ofereceram combos que contaram até com a foto do casal, sem autorização dos famosos.

A assessoria de imprensa de Gusttavo Lima confirmou à revista Quem neste sábado (17) que os advogados do cantor já estão cientes e iniciaram o processo contra as marcas. O cantor, que protagoniza seu primeiro show desde a separação, não comentou.

