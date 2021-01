Influenciadora Liliane Amorim morre por complicações de lipoaspiração

Photo Credit To Reprodução/Instagram

A influenciadora digital e empresária Liliane Amorim morreu na manhã deste domingo (24), aos 26 anos, devido a complicações causadas por uma cirurgia de lipoaspiração.

Com mais de 140 mil seguidores no Instagram, Liliane havia feito o procedimento no dia 9 de janeiro. Após cerca de uma semana, ela precisou ser internada no hospital Unimed de Juazeiro do Norte, no Ceará, com um quadro de infecção generalizada.

Ela passou então por uma segunda operação e, desde o dia 17, estava na UTI, em estado grave, que piorou de forma acentuada na noite deste sábado (23).

O corpo de Liliane deve seguir agora para Pernambuco, seu estado natal. Ela deixa marido e um filho de seis anos.