Joelma é diagnosticada com Covid-19 durante exames de rotina

Crédito da foto Para Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Joelma, 46, é mais uma artista que foi diagnosticada com o novo coronavírus. Segundo sua assessoria, a descoberta foi durante uma bateria de exames de rotina, e ela apresentou apenas sintomas leves da doença.

“Ela ficou isolada se tratando e, atualmente, encontra-se muito bem e totalmente recuperada na sua casa de São Paulo”, afirmou a assessoria em nota. A cantora agradeceu a preocupação e o amor de seus fãs e disse que está “vivíssima”.

Joelma também tirou alguns dias de férias, mas promete voltar com novidades a partir do dia 20 de agosto. Segundo sua assessoria, serão projetos publicitários, divulgação do DVD de 25 anos, que acabou de lançar, e muitas surpresas pros fãs”.

A cantora gravou o DVD especial no final de 2019, em Goiânia, com a expectativa de divulgá-lo em abril deste ano. Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, porém, ela teve que adiar o lançamento do projeto, que conta com a participação de Xand Avião, Lauana Prado e Ludmila Ferber.