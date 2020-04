Jornalista revela que novo namorado de mãe do Neymar já ficou com Carlinhos Maia

Crédito da foto Para Reprodução/Instagram

Na noite deste último sábado (11), a Nadine Gonçalves, mais conhecida por ser a mãe do Neymar, postou uma foto no Instagram apresentando aos seus seguidores, seu novo namorado, o modelo e influenciador Tiago Ramos, que faz sucesso no Instagram com fotos sem camisa.

Não demorou muitas horas após o anuncio do namoro, para o que o jornalista de fofocas Leo Dias, publicasse em sua coluna no Uol, a “ficha completa” de Tiago Ramos, de 23 anos de idade. De acordo com o jornalista, o jovem já ficou com Carlinhos Maia e namorou com o Mauro Leitão, cozinheiro particular de Neymar.

Ainda de acordo com a coluna de Leo, foi através de Mauro, que Nadine conhece Tiago. Depois que soube do namoro de Tiago e Nadine, o cozinheiro de Neymar apagou as fotos do Instagram que tinha com Tiago.

Para ler a matéria completa, clique aqui.