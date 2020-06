Juliana Paes revela ter parado de fumar na quarentena

Crédito da foto Para Divulgação

Juliana Paes participou do programa ‘Encontro‘, desta quinta-feira (4) comandado por Fátima Bernardes, na TV Globo. No bate-papo, por vídeo chamada, a atriz revelou ter parado de fumar durante a quarentena, dizendo que a decisão foi tomada após uma crise de bronquite e sinusite no fim do mês de março.

