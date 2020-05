Kelly Key revela câncer de pele

Crédito da foto Para © Instagram

Nesta manhã de terça-feira (12), Kelly Key foi a sua rede social para falar de um assunto bem sério. A cantora, de 37 anos de idade, revelou que está com câncer de pele e tem feito procedimentos para retirar pintas desde o final do ano passado.

“Estou para falar disso há muito tempo. No final do ano passado, eu descobri um câncer de pele quando eu estava em Portugal. Tirei e pediram para tirar um pouco mais. Junto com um pouco mais, tirei outras pintas que suspeitavam”, disse ela. “O resultado era que eram pré-cancerígenas. Hoje vou tirar um pouco mais. Vou ganhar uma cicatriz maior.”

Ela aproveitou para mostrar uma cicatriz na região da clavícula e deu um aviso aos fãs para não estranharem. “Deixo vocês avisados que vou ter um curativo [acima da boca]. Vou preparar um material para falar disso, porque acho super útil, as pessoas precisam se informar sobre isso”, completou Kelly.

A cantora é mãe de Suzanna Freitas, de 19 anos, sua filha com o cantor Latino, e Jaime Vitor, 15, e Artur, 3, seus filhos com o atual marido, Mico Freitas.