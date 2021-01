Latino se confunde e chama Babu Santana de Tim Maia brasileiro

Photo Credit To Fotos: Reprodução/Instagram

O cantor Latino, 47, virou alvo de piada nas redes sociais na noite deste sábado (23) depois de fazer uma confusão ao elogiar Babu Santana, 41, ator e participante da última edição do Big Brother Brasil, no Altas Horas.

“Eu vou apostando nas pessoas com que simpatizo. Por exemplo, simpatizei com ela [Thelma Assis] e com esse moço aqui, nosso Tim Maia brasileiro”, disse ele ao comentar o elenco da próxima edição do reality show.

O detalhe é que o músico Tim Maia era, claro, brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, o cantor e compositor é até hoje um dos maiores expoentes da música nacional.

Durante a gravação do programa da Globo, Babu e o apresentador Serginho Groisman pareceram não notar a gafe e seguiram com o Altas Horas normalmente.

Na internet, no entanto, Latino não foi poupado. As redes sociais foram inundadas de piadas e brincadeiras por causa do deslize do cantor.

Vale lembrar que Babu protagonizou, em 2014, uma cinebiografia de Tim Maia, dirigida por Mauro Lima. Ele recebeu diversos prêmios pelo trabalho, como o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e o troféu do público de melhor atuação no Festival Sesc Melhores Filmes.