Luan Santana e Jade Magalhães terminam noivado após doze anos juntos

Haja espantalho para tirar o mau agouro que tomou conta do mundo sertanejo. Depois de Gusttavo Lima e Andressa Suita, Luan Santana e Jade Magalhães também terminaram o relacionamento, que já durava 12 anos. O que era apenas especulação e é negado pela assessoria do cantor, foi confirmado à coluna por uma fonte muito próxima do agora ex-casal: “Já tem pelo menos uns 15 dias que eles decidiram acabar o noivado. Casamento não vai acontecer mais não”.

A última vez em que Luan e Jade apareceram juntos foi na live que o cantor fez com Luisa Sonza e Giulia Be, em 26 de setembro. Durante a apresentação, Luan até saiu em defesa de Sonza, que vinha sendo massacrada nas redes sociais após assumir o namoro com Vitão. Curiosamente, dias depois, ele e Jade romperam e há alguns dias passaram a dar também munição aos seguidores de ambos.

