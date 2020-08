Luciano Huck dá moto para entregador vítima de racismo e humilhação em SP

Crédito da foto Para Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador Luciano Huck publicou, nesta sexta-feira (7/8), um vídeo no qual surgiu conversando com o motoboy Matheus Pires, que foi humilhado e sofreu ofensas racistas de um homem branco em Valinhos, no interior de São Paulo.

No diálogo, Luciano prometeu que daria uma moto ao entregador de aplicativo. “Vergonha, tristeza e revolta. Foi o que senti quando recebi este vídeo. Nele está tudo contra o que lutamos. Matheus Pires foi corajoso e não baixou a cabeça pro preconceito”, disse Luciano.