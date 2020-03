Lutando contra tetraplegia, ator Fagner Zadra conta que está com câncer no rim

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução Facebook)

Lutando contra tetraplegia desde 2014, quando foi atingido por uma peça de decoração no Festival de Teatro de Curitiba, o comediante Fagner Zadra, do Grupo Tesão Piá anunciou que vive um novo desafio: a luta contra um câncer no rim. O relato foi feito por ele, nesta quarta-feira, em seu perfil na rede social Facebook.

Lutando contra tetraplegia desde 2014, quando foi atingido por uma peça de decoração no Festival de Teatro de Curitiba, o comediante Fagner Zadra, do Grupo Tesão Piá anunciou que vive um novo desafio: a luta contra um câncer no rim. O relato foi feito por ele, nesta quarta-feira, em seu perfil na rede social Facebook.

“Vocês acompanham minha luta para voltar a andar, com várias cirurgias, e tem me mandado um apoio muito importante. Ás vezes a vida é difícil e eu acabo de descobrir que estou com câncer, no meu rim esquerdo. Devido à seriedade, para que o câncer não se espalhe, farei uma cirurgia na sexta-feira”, contou.

Fagner comentou que há uma grande chance de cura. “Tenho certeza que com minha família e o apoio de todos vocês eu vou passar por isso. Estou sendo cuidado pelos melhores médicos. Estou com medo, mas não covardia, porque tenho muita coragem”, disse.

Confira a postagem de Fagner na rede social Facebook: