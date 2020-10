Maísa, Lívia, Sheherazade, Cabrini… Crise assola SBT e emissora demite estrelas

Photo Credit To Maysa, Lívia, Rachel e Cabrini entre os demitidos

Vai sobrar alguém para apagar a luz no SBT? Desde setembro, a emissora vem enxugando o seu quadro de funcionários por conta da grave crise financeira que o Grupo Silvio Santos enfrenta. Nesta quarta-feira (7/10), foi anunciado que Leão Lobo, Lívia Andrade e Mamma Bruschetta tiveram seus contratos interrompidos. Mas outras estrelas da casa também foram dispensadas recentemente., informa o colunista Leo Dias.

No último sábado (03/10), Maísa Silva anunciou que deixaria o SBT após 13 anos. Larissa Manoela, outra cria da casa, já havia encerrado seu contrato no final do ano passado, antes da atual crise. O jornalismo da emissora também perdeu nomes importantes de seu quadro recentemente, como Roberto Cabrini e Rachel Sheherazade, que foi contratada pelo Metrópoles.

Os apresentadores do Esquadrão da Moda, Arlindo Grund e Isabella Fiorentino, também foram vítimas do corte de custo, já que a volta do programa foi adiada para “depois da vacina contra o Covid-19”. O elenco de As Aventuras de Poliana, que estava reservado para voltar a gravar a nova fase da novela, Poliana Moça, também foi dispensado, já que ainda não há previsão de retorno.

