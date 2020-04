Maju Coutinho vai entrar na Justiça contra empresário após ser vítima de racismo

Crédito da foto Para Divulgação

A jornalista e apresentadora do Jornal Hoje (Globo), Maria Júlia Coutinho, acionou seus advogados para avaliar a possibilidade de processar o empresário Rodrigo Branco, que afirmou durante uma live no Instagram que ela é horrível e está à frente do telejornal por causa da sua cor de pele.

A informação de que Maju Coutinho acionará a Justiça é da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, e segue a mesma linha do que já tinha anunciado a família da BBB Thelma, também vítima dos comentários do empresário, que a chamou de “uma negra coitada”.

Já Maju, ele afirmou que ela “é péssima, é horrível. Eu assisti hoje e ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor. Ela não tem uma carreira , ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado e eu como diretor de TV, vou te falar, ela lê o TP errado”.

A repercussão das falas dele foi negativa, que momentos depois o empresário, que é um famoso guia de turismo de celebridades em Orlando, recorreu ao seu perfil no Instagram para se desculpar. Através de um vídeo, ele diz que “várias vezes já falei besteiras e já falei de coisas que mudei de ideia. […] É ignorante não mudar de ideia, não ouvir e não conversar”.

“Falei um monte de merda. [sic] Não falei nada como eu penso, queria explicar o que queria falar. Queria falar uma coisa e falei totalmente outra coisa, fui totalmente racista”, continuou. “Recebi ligações de amigos meus, principalmente. Por isso é bom ter amigos. […] Eu sei escutar”.

Alguns famosos se manifestaram também. A cantora Iza afirmou que Thelma é uma campeã, após sua família afirmar que vai processar o empresário. A atriz Pathy DeJesus também manifestou apoio e a atriz Fernanda Paes Leme mandou corações para a publicação de Thelma.

Amiga pessoal do empresário Rodrigo Branco, a cantora Preta Gil fez um desabafo sobre a atitude considerada racista por parte dele com relação à participante Thelma, do BBB 20, e à jornalista e apresentadora do Jornal Hoje Maju Coutinho.

No Instagram, Preta publicou um texto no qual diz que não há como defender o empresário. “Chamei esse amigo no WhatsApp e falei exatamente como estava me sentindo. Disse: ‘não poderei e não quero te defender’. Racismo é crime, ignorância histórica intelectual, hoje em dia, vindo de um homem branco e rico, é inaceitável.”