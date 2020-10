Mallu Ohanna confirma caso com Gusttavo Lima em áudio, diz colunistac

Photo Credit To Gusttavo Lima teve caso com ex de Dudu enquanto era casado, diz Fabíola Reipert Reprodução/Instagram

Mallu Ohanna, ex-mulher de Dudu, ex-jogador do Palmeiras, confirmou caso com Gusttavo Lima, em conversa com a jornalista Fabíola Reipert. O áudio foi revelado nesta segunda-feira (19) durante o quadro A Hora da Venenosa, no Balanço Geral, da Record TV.

O teor da conversa foi divulgado pela apresentadora após a influenciadora digital publicar, na sexta-feira (16), uma nota negando a informação. Em um primeiro momento, em bate-papo com a produção do programa, ela afirmou que o artista teria dito que estava separado da então mulher, a modelo Andressa Suita, e, por isso, decidido ficar com ele.

“Eu já estou separada já tem sete meses. E assim, quando aconteceu, ele falou para mim que estava separado. Mas nada de… A gente não comentava muita coisa sobre isso, não”, disse Mallu, em um dos trechos.

