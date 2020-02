Maraisa é defendida pela mãe após fãs suspeitarem de beijo em Neymar. Confira!

Crédito da foto Para © Getty Images

A festa de 28 anos de Neymar foi animada: além da presença de amigos famosos, um vídeo em que o jogador do Paris Saint-Germain aparece bem próximo à sertaneja Maraisa, que se apresentou na comemoração com a irmã Maiara, fez fãs suspeitaram que o atleta tivesse tentado beijar a artista. Nas redes sociais, a mãe da mato-grossense se manifestou, defendendo a cantora. “Gente, não vejo nada demais nesse vídeo! Maraisa está com o microfone cantando, ele queria cantar junto. Foi só isso!”, escreveu Almira Pereira em um comentário no Instagram.

Mãe entregou novo namoro na web

Há poucos dias, Almira entregou que a intérprete de “Nem Tchum” estava em um novo relacionamento. Após Maraisa surgir abraçada a um rapaz em fotos no Instagram, Almira respondeu dúvidas de fãs. “É o Luiz. Namorado dela”. Luiz Souza Lima é empresário do ramo agrícola e mora no Distrito Federal, em Brasília: ele é discreto na web e mantém seu perfil privado. Quando Maraisa chegou em Londres, na Inglaterra, se deparou com uma surpresa romântica dele: um arranjo de rosas vermelhas e uma carta endereçada a ela. “Tô ficando mal acostumada”, legendou a gêmea de Maiara. No Twitter, ele a respondeu: “Fique não”. Em outra postagem, ela lamentou sentir falta do empresário com toque divertido: “Meu namorado lindo mando flores para mim nas ‘zôrópas’. Ele podia manda ele na próxima”. Outra interação de Luiz e Maraisa que agitou os fãs foi em um vídeo no qual a dupla apareceu dançando um ritmo típico irlandês. “As dançarinas da Irlanda tão diferentes”, legendou a artista. Pouco tempo depois, ele elogiou a habilidade da namorada: “Como dança, hein!”.

Irmãs se apoiam em dieta mais saudável: ‘Tudo que compra para ela, compra para mim’

No ano passado, a dupla aderiu ao programa “Seca Você Renove”, da life coach Mayra Cardi, e chegou ao manequim 34. E, em entrevista anterior, Maraisa destacou que a parceria entre as duas foi fundamental na reeducação alimentar. “A gente estava andando com uma chefe o tempo inteiro servindo as comidinhas. E a Maiara é assim também: tudo o que ela compra pra ela, compra pra mim”, contou no “Altas Horas”, completando que a preocupação com a aparência aumentou após se tornar apresentadora: “É sempre bom cuidar da saúde, né? Mas veio também depois que a gente fez o ‘SóTocaTop’, a apresentação. Na hora que você está na TV, comecei a me preocupar com a imagem. Estou fazendo dieta quase que direto, de vez em quando a gente dá uma escapadinha na cachaça porque não dá conta”.