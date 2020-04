Marília Mendonça quebra recorde, manda recado para Maraisa e tem participação de Mandetta

Crédito da foto Para Divulgação

Marília Mendonça movimentou as redes sociais na noite desta quarta-feira (08): uma das artistas a organizar show em transmissões ao vivo, a sertaneja conseguiu mais de 3,2 milhões de espectadores simultâneos. Anteriormente, Jorge e Mateus haviam registrado 3,1 milhões de ‘público virtual’ ao cantarem no respectivo canal do Youtube no domingo (05). A “rainha da sofrência”, que recebeu pedidos de músicas de diversos famosos, alcançou a marca enquanto cantava “Todo Mundo Vai Sofrer”, um de seus hits mais populares. A informação é do site Terra

Famosa pelo jeito autêntico na relação com os fãs, a goiana não pensou duas vezes em citar as amigas Maiara e Maraisa em dois momentos diferentes. Quando trocou seu tênis por um chinelo de dedo, Marília citou a namorada de Fabrício Marques. “Esses dias ela mostrou a unha do pé dela no Twitter e disse: ‘Duvido vocês mostrarem a unha do pé. Olha ai, Maraisa, a vergonha que eu tô passando”, afirmou a mãe de Léo, pequeno que apareceu todo produzido na véspera da transmissão ao vivo.

Maiara é citada em ‘Bebaça’ e reage: “Eu, não”

Algum tempo depois, Marília falou o nome da irmã gêmea de Maraisa, Maiara, no meio da música ‘Bebaça’. Na web, Maiara reagiu. “Eu, Marília? Eu não tava não”, argumentou, aos risos. Em seguida, a ruiva vibrou pelo sucesso da amiga: “Ai, que orgulho! Que saudade! Arregaça para o Brasil!”.

Ministro da Saúde apareceu

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uma aparição na live da cantora.

“Nós como fãs, aqui no Ministério da Saúde, ficamos ainda mais fãs sabendo que você está fazendo [essa live] e não está aglomerando as pessoas”, disse Mandetta. O vídeo foi retirado de uma entrevista coletiva realizado pelo ministro da tarde de quarta.

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de novo panelaço durante pronunciamento sobre a crise do novo coronavírus na noite desta quarta-feira (8).

O ministro da Saúde já tinha participado da transmissão ao vivo da dupla sertaneja Jorge e Mateus, feita no YouTube na noite do último sábado (4).

Ele apareceu em um vídeo gravado, no qual afirma que “é importante que a música chegue, mas que a gente não se aglutine”. Disse ainda que as pessoas precisam se proteger e que o sistema de saúde precisa se preparar, “para que no momento certo, a gente possa se abraçar”.