Mary Jackson, ex-animadora do Domingão do Faustão, entra na faculdade e luta para comprar casa própria

Aos 59 anos, a diarista Maria José Matos da Silva Gomes entrou na faculdade de Letras-Português, na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. O objetivo é melhorar o português e investir ainda mais na personagem Mary Jackson, apelido que ganhou do apresentador Fausto Silva.

Durante 32 anos, Maria José foi animadora de plateia do Domingão do Faustão (TV Globo). Ela vestia roupas parecidas com as do cantor Michael Jackson, dançava e recebia de uma agência para animar a plateia do programa dominical. A primeira roupa que usou igual a do astro pop foi um presente do Faustão. Depois, ela passou a pedir para uma costureira copiar os figurino

Mary Jackson conta que no começo ia ao programa mais por amor a Fausto Silva. Depois de dois anos, ela diz que o apresentador criou uma agência que passou a pagar uma diária de R$ 110, por programa, para os animadores de plateia. Fora da TV, Mary trabalha como diarista três vezes na semana no Rio e ganha de R$ 1.500 mensais para pagar aluguel, faculdade e se sustentar.

Quando o programa passou a ser gravado em São Paulo ela viajava em uma caravana de ônibus pago pelo programa e com refeição incluída. Ela saía na sexta-feira no Rio, gravava no sábado em São Paulo e voltava no domingo para casa só para ver Fausto Silva. “Ele é uma pessoa maravilhosa, que merece todo carinho, toda atenção, eu sempre ia com todo amor”

Para a diarista, Faustão é um “verdadeiro amigo” que sempre deu conselhos para ela melhorar, estudar e ter mais desenvoltura na arte. Por isso, Maria José ingressou na faculdade de Letras-Português e começou a fazer aulas de canto próximo da sua casa, em Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro.

“O Fausto Silva é muito carismático, muito atencioso, educado, uma pessoa muito disciplinada. Ele sempre deu conselhos de ‘alongamento do cérebro’ que é para você estudar e ser alguém na vida”, afirma a diarista que pretende trabalhar com eventos e um dia realizar o sonho da casa própria.

Sobre o fim do Domingão do Faustão, ela revelou que ficou “impactada”. “Fiquei triste porque foram momentos marcantes na minha vida no programa dele. O Brasil me conhece graças a Deus e a ele que me deu essa estabilidade de ser a Mary Jackson, o cover do Michael Jackson. Eu agradeço muito a Deus e a ele”.

Mary conta que não vê a hora de reencontrar Faustão em seu novo programa na Band para dizer que começou a fazer faculdade: Meu sonho é encontrar ele, dizer que é uma pessoa muito especial para Deus, para todas as pessoas e para mim especialmente. Eu o amo de todo coração pela pessoa que ele é, muito educada, muito simples”.