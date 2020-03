Moça do Tempo da Rede Globo não apresentou telejornal com tornozeleira eletrônica

Crédito da foto Para @ Foto: Reprodução / TV Globo Falsa notícia sobre jornalista da Rede Globo apresentando telejornal usando uma tornozeleira eletrônica circula nos grupos de mensagem

Uma foto muito suspeita começou a se espalhar por meio de grupos do WhatsApp. No registro, que viralizou na segunda semana de março, é possível ver uma Moça do Tempo apresentando um telejornal usando um adereço incomum no tornozelo.

Segundo a mensagem que acompanha a foto, a jornalista é uma funcionária da poderosa Rede Globo e estaria informando a previsão do tempo usando uma tornozeleira eletrônica.

Verdade ou mentira?

A foto não foi tirada na emissora brasileira, muito menos no país. A imagem saiu da FOX 2, uma afiliada da rede norte-americana FOX, e a jornalista também não pertence ao time da Rede Globo.

Na verdade, a apresentadora também não está cumprindo nenhuma pena, mas sim portando um transmissor/Receptor de microfone sem fio, objeto muito utilizado pelos profissionais da TV.

O objetivo do adereço é fazer com que os produtores do programa possam enviar e receber áudios para o ouvido dos apresentadores sem que a audiência perceba o processo de comunicação entre os colegas de trabalho durante a emissão do programa.