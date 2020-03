Moradores de condomínio de luxo se revoltam contra ex-Globo com coronavírus

Crédito da foto Para Divulgação

A apresentadora Mariana Ferrão, que comandava o ‘Bem-Estar’, da Globo, causou ânimos acirrados em um condomínio de luxo no interior de São Paulo. O motivo é que ela testou positivo para o novo coronavírus, mas não tem tomado as devidas precauções, de acordo com informações do colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

Segundo a reportagem, Mariana havia viajado de São Paulo, onde mora, para o interior do estado com o objetivo de se recuperar da doença. Mas a chegada da apresentadora ao local causou pânico imediato no “grupo de Whatsapp” de moradores do condomínio. A situação piorou depois que alguns deles viram a jornalista dando uma caminhada pelo local.

