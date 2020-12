Morte de Paulinho, do Roupa Nova, repercute nas redes sociais

Photo Credit To Foto: Reprodução/Instagram

A morte do cantor Paulo César Santos, o Paulinho do Roupa Nova, repercutiu entre personalidades nas redes sociais. Ele faleceu nesta segunda-feira, 14, aos 68 anos, após uma parada cardiorrespiratória. O artista estava internado com covid-19. A também cantora Elba Ramalho publicou uma homenagem em seu Instagram. “Estamos tristes, Paulinho, sentiremos saudade do seu canto! Meus sentimentos a toda família”.

Wilson Sideral fez uma postagem no Twitter e agradeceu a Paulinho por seu trabalho artístico. “Meus sentimentos à família Roupa Nova, todos os fãs e familiares. Obrigado por sua arte, Paulinho”. O cantor e compositor Milton Guedes divulgou um vídeo de Paulinho em seu Instagram, e escreveu: “vocês não têm ideia da potência dessa voz ao vivo”.

O diretor de cinema e roteirista Kleber Mendonça Filho postou uma homenagem em seu Twitter e divulgou que “Sapato Velho”, música do Roupa Nova, iria entrar na trilha sonora de seu filme Bacurau, mas acabou ficando de fora. O ator Bruno Gagliasso também se manifestou no Twitter. Ele disse que ficou “sem saber o que escrever” com a morte do cantor e pediu: “ouçam Roupa Nova hoje”.