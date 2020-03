Namorado de Fátima Bernardes aparece no JN e reação de William Bonner viraliza na web

Crédito da foto Para © Fornecido por Estrelando

William Bonner foi alvo de comentários no Twitter na noite da última quarta-feira, dia 4, após o Jornal Nacional exibir uma reportagem com o deputado federal Túlio Gadêlha, atual companheiro de Fátima Bernades, ex-esposa do âncora do telejornal.

O semblante sério do apresentador após a exibição da entrevista com o político foi interpretado como desconforto pelos telespectadores. A expressão de Bonner viralizou em forma de meme na internet e os internautas fizeram piada com o assunto.

Peguei pra ver essa cena em que o william bonner ver o repórter entrevistando o Túlio Gadelha no #jornalnacional KKKKKK…, escreveu um seguidor.

Brota no JN pro desespero do ex da tua atual, disse outra se referindo à música hit do Carnaval 2020.

A serenidade no olhar de quem já superou a ex, escreveu outro.