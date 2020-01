‘Nem deveria estar vivo’, diz Justin Bieber aos fãs durante apresentação

Crédito da foto Para Fonte foto: https://www.papelpop.com/

Assistido por centenas de pessoas, o canadense falou que enfrentou muitos desafios nos últimos dois anos, sem dar detalhes do tipo de questão de passou. “Acho que eu nem deveria estar vivo”, disse ele à plateia, e agradeceu ao empresário Scooter Braun por todo o apoio. “Você caminhou comigo por um monte de merda”, disse ele.

Bieber ainda creditou a Deus por ajudá-lo nesses tempos sombrios. “Há poder na fraqueza”, disse ele, com a voz trêmula. Seu trabalho criativo, acrescentou Bieber, é “um reflexo disso … obrigado por me amar no meu pior”.

Como Taylor Swift, Bieber terá um documentário sobre a sua trajetória na Netflix. Dividida em diversos episódios, a produção estreia dia 27 de janeiro.

Bieber também dedicou um tempo para agradecer especificamente àqueles próximos a ele, que, além de Braun, incluíam Allison Kaye, da SB Projects, o compositor Poo Bear e o fotógrafo Alfredo Flores (Bieber rachou “mesmo que você esteja na estrada me traindo com Ariana Grande, tudo bem “). “Estou muito agradecido.”