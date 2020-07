Netflix ganhou mais de 10 milhões de assinantes no mundo durante a pandemia

Crédito da foto Para Foto: Shutterstock

A Netflix anunciou hoje que ganhou mais de 10,1 milhões de assinantes no mundo durante a pandemia do novo coronavírus. As informações foram reveladas hoje no balanço do último trimestre – que compreende o período entre abril e junho.

As novas contas apontam um número maior do que o esperado pelo streaming, que era de 7,5 milhões. O total de assinantes do serviço chega a 192,9 milhões no mundo.

“Vivemos tempos incertos com restrições sobre o que podemos fazer socialmente e muitas pessoas estão recorrendo ao entretenimento para relaxamento, conexão, conforto e estímulo”, disse a Netflix em comunicado.

O primeiro semestre de 2020 contou com 26 milhões de novos assinantes para o streaming. Ano passado, no mesmo período, o crescimento foi de 12 milhões.

“Como resultado, esperamos menos crescimento para o segundo semestre de 2020 em comparação com o ano anterior”, afirmou a Netflix.

Da mesma forma, os investidores apostam na Netflix enfrentando a pandemia melhor do que a maioria das empresas de entretenimento, com o preço das ações da empresa aumentando 45% desde o início de abril.

A empresa encerrou o pregão de hoje com um valor de mercado cerca de US$ 15 bilhões maior do que a Disney. O streaming afirmou que teve receita de US$ 6,15 bilhões, ante previsão de 6,06 bilhões.