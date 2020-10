Neymar lista famosas com quem já ficou e diz que Cleo é um sonho desde a infância

Photo Credit To Neymar no Programa de Mazzafera

O jogador de futebol Neymar Jr., 28, participou do canal de Matheus Mazzafera no YouTube, nesta segunda-feira (19), e revelou algumas das famosas com quem já ficou. Na brincadeira, ele contou que Cleo, 38, é um “sonho de infância” e se recusou a classificar a ex Bruna Marquezine, 25.

Neymar foi o convidado especial na comemoração do influenciador pelos 7 milhões de inscritos em seu canal. Ele participou do quadro PPP, indicando se passa, pensa ou pega algumas famosos indicadas pelo apresentador, e apenas Marquezine ele disse não ter P para indicar: “Já amei, pô. Então já foi”.

Entre as mulheres que o jogador já ficou e disse que pegaria novamente estão a cantora Anitta, 27, e a atriz Giovanna Lancellotti, 27. Também completaram a lista do “pego” a cantora Mariana Nolasco, 22, a influenciadora Vivi Wanderley, 19, a influenciadora Danielle Diz, 22, a ex-BBB Carol Peixinho, 34, e Cleo.

Outros nomes citados na brincadeira são a DJ Barbara Labres, 26, e a cantora, MC, Mirella, 22, duas que ele também confessou já ter ficado no passado, mas que agora pensaria. O jogador ainda brincou que está ficando velho para sair com várias mulheres assim, e que é um homem difícil.

Neymar pensaria ainda para ficar com a cantora Gabi Martins, 23, Emily Garcia, 19, e a modelo Aline Riscado, 33. Ele, no entanto, afirmou que não pegaria a melhor amiga de Bruna Marquezine, Manu Gavassi, 27, a atriz Kéfera Buchmann, 27, e a cantora Jojo Todynho, 23. “Amiga minha não dá, né?!”, afirmou.