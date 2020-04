Novo namorado da mãe de Neymar tem tatuagem igual a do jogador

Crédito da foto Para Ney e Tiago – Instagram

Tiago Ramos agitou as redes sociais no final de semana ao ser anunciado como o novo namorado de Nadine Gonçalves, mãe do craque Neymar Jr.

E o gamer é fã declarado do jogador do PSG e nunca escondeu de ninguém sua admiração. Inclusive, os dois tem uma tatuagem igualzinha na mão, uma cruz, mostrou a Revista Glamour.

Nadine recentemente compartilhou uma foto ao lado de Tiago em sua conta no Instagram. “O inexplicável não se explica, se vive…”, escreveu na legenda. Neymar comentou e ainda mostrou que aprova a nova relação da mãe. “Seja feliz, mamãe. Te amo”, escreveu