O dilema de Datena sobre candidatura: “Meu problema é sair da TV”

Crédito da foto Para Divulgação

No último sábado (1º/8), a apresentadora Cátia Fonseca estreou na rádio Bandeirantes com o Do Bom e do Melhor. O primeiro convidado foi José Luiz Datena, que falou sobre a possível carreira política e também de ter recusado o convite do SBT para apresentar o nostálgico programa jornalístico Aqui Agora.

Em relação às eleições, Datena disse ainda estar indeciso com a candidatura e cita o colunista Leo Dias. “Eu disse ao Leo que poderia sair candidato à política. A minha vida nessa parte tem sido de dúvida em cima de dúvida. Estou em séria dúvida com a política”, destacou o apresentador.

Leia a matéria completa do Metrópoles AQUI