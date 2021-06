Pai de Cristiano Araújo lamenta morte de ex-dupla do filho

Crédito da foto Para Reprodução

O pai do sertanejo Cristiano Araújo (1986 – 2015), o empresário João Reis, lamentou na noite desta terça-feira (15) em suas redes sociais a morte de Luizmar de Oliveira Damasceno, cantor que fez dupla com seu filho no ano de 2008.

Damasceno estava desaparecido desde a última sexta-feira (11), quando saiu de casa sem celular, e foi encontrado morto, aos 45 anos, em uma área de mata no Morro do Mendanha, em Goiânia, também nesta terça.

“Muita tristeza. Que Deus possa te receber e dar conforto para a sua família”, escreveu João na legenda de uma foto, publicada em seus Stories, em que o sertanejo está com seu filho, que faleceu em um acidente de carro em junho de 2015.

O local que o corpo de Damasceno foi encontrado fica a cerca de 6 km da casa do cantor e próximo ao local onde foi encontrada sua moto na segunda (14). O corpo do cantor será levado ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exames periciais para apontar a causa da morte. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte do artista.

Antes de desaparecer, o artista comprou metros de corda de um ferragista, no bairro Goiá, em Goiânia, segundo a polícia. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o cantor compra a corda, coloca em uma caixa na moto e vai embora.

Em entrevista nesta terça-feira (15) ao Bom Dia Goiás (TV Anhanguera), afiliada da Globo, a mãe do cantor Maria Damasceno disse que ele passou o dia em casa ensaiando antes de sair e desaparecer. O irmão Lindomar de Oliveira falou que o artista estava depressivo e pode ter procurado um abrigo para não ser encontrado.