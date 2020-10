PARANÁ: GOVERNADOR SANCIONA LEI QUE INSERE OKTOBERFEST DE ROLÂNDIA NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS

Photo Credit To A tradicional festa da cultura alemã realizada na cidade de Rolândia agora faz parte do Calendário de Eventos do Paraná. Créditos: Jesu Campos

O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou a lei que insere a Oktoberfest de Rolândia no Calendário Oficial de Eventos do Paraná. A lei 20.340/2020 foi proposta na Assembleia Legislativa do Paraná pelo deputado Cobra Repórter (PSD).

A Oktoberfest conta com apresentações de grupos de dança do folclore germânico, praça de alimentação com comidas típicas, feira da agricultura familiar, artesanato local e espaço de recreação infantil para um público estimado de 20 mil pessoas.

“Trabalhei muito para que a Oktoberfest de Rolândia voltasse a ser realizada. Ela é, sem dúvida, a mais importante e tradicional festa alemã do Norte do Estado e não podia ficar de fora do Calendário Oficial de Eventos do Paraná”, explicou o deputado Cobra Repórter.

Por conta da pandemia, a festa não foi realizada esse ano, mas o deputado destaca que a última edição, realizada em outubro de 2019, foi um sucesso. A Oktoberfest do ano passado foi organizada pela Associação de Festas Culturais de Rolândia (AFCR) com apoio da Fomento Paraná, Copel, Prefeitura de Rolândia, Associação Comercial e Empresarial de Rolândia (ACIR).