Paula Fernandes faz mistério sobre gravidez e anuncia congelamento de óvulos

Crédito da foto Para Divulgação

A cantora Paula Fernandes nunca teve afinidade com maternidade. Recentemente, em uma entrevista à Quem, a sertaneja falou sobre a vontade de ser mãe e revelou que não pensa em ter um filho tão cedo. Hoje, em um relacionamento, Paula não descarta a possibilidade e anuncia congelamento de óvulos.

Paula Fernandes namora o empresário Ronny Cecconello há mais de um ano. O namorado tem dois filhos, e a dona do hit “Juntos” se define como uma “boadrasta”. Em uma live recente, a cantora revelou que o contato com os filhos do namorado fizeram despertar nela o desejo de ser mãe: “Nunca foi meu grande sonho ser mãe. E o Ronny tem os dois filhos, mas estou encarando como maternidade também porque acabo me doando. Uma coisinha no meu coração que eu nunca tinha doado pra ninguém”.

No entanto, o fato do namorado já ter dois filhos pode acabar prejudicando os planos de Paula Fernandes, que pensa na questão com calma: “Eu penso em ser mãe, aí desisto e ele está muito satisfeito de ter só os dois. São crianças incríveis. Acho que é uma questão que o tempo vai me dizer”, declara.