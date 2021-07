Programa de Faustão na Band vai ser no mesmo horário do Fantástico

Crédito da foto Para Divulgação

Fausto Silva não deve concorrer com o novo programa de Luciano Huck, que vai estrear no lugar do Domingão do Faustão a partir do ano que vem. A ideia da Band é colocar seu novo contratado no horário nobre do domingo, que é na faixa das 20h.

Dessa forma, Fausto Silva vai ao ar no mesmo horário do Fantástico, com quem concorrerá diretamente. Se essa ideia se confirmar, a direção da Globo deve promover mudanças na revista semanal para não perder público para Faustão na Band.

