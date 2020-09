‘Quem não se posiciona é conivente’, diz Xuxa após criticar fala homofóbica de Ana Paula Valadão

Photo Credit To Xuxa – Instagram

Xuxa, 57, voltou a se manifestar sobre a fala homofóbica de Ana Paula Valadão, 44, que viralizou nas redes sociais.

Na madrugada desta segunda (14), a apresentadora escreveu no Instagram que é preciso, sim, se posicionar contra o preconceito e a discriminação, “so assim meus netos poderao viver num mundo um pouco melhor!”.

“Hoje [segunda] eu ouvi de uma pessoa que amo muito que [ela] prefere se calar e não entrar em ‘polêmica’. […] Eu vou repetir uma frase que vai virar um mantra para mim: ‘Hoje quem não se posiciona com o que está errado no mundo é conivente com o erro, portanto, NÃO SE CALE”, afirmou.

Acompanhado do texto, ela publicou um vídeo do casal formado pelo jornalista Murilo Ribeiro e o médico Pedro Maroun, do programa Vem Pro Dark Room, em que eles elogiam a postura de Xuxa ao criticar a fala de Ana Paula Valadão. A apresentadora também afirmou que ela virou fã do casal.

ENTENDA

No sábado (12), Xuxa usou seu Instagram para se posicionar contra um vídeo de 2016 da cantora gospel. “A Aids está aí para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte”, é uma das frases emitidas por Ana Paula no vídeo.

“Isso não pode ser uma briga ou uma decepção só para quem é LGBT, não podemos e não devemos tolerar mais preconceito, discriminação e desamor em nome de Deus, quem concorda com essa senhora saiba que é CRIME, e guarde sua falta de amor ao próximo pra você”, escreveu Xuxa.

Junto ao posicionamento, Xuxa compartilhou uma imagem da cantora gospel que dizia “movimento LGBT vai processar Ana Paula Valadão por crime de LGBTfobia”. De acordo com o colunista Tony Goes, Ana Paula, que também é pastora, já deu diversas declarações que podem ser consideradas homofóbicas ao longo de sua carreira.

Alguns anos atrás, indignou-se com a campanha publicitária de uma loja de roupas que promovia uma coleção unissex, por exemplo.

Xuxa tem usado as redes sociais para se posicionar sobre diversas polêmicas. Em julho defendeu o influenciador Felipe Neto, 32, dos ataques de Antônia Fontenelle, 47. “Estou com você de coração, corpo e alma. Se proteja, mas não se cale”, publicou a apresentadora no seu Instagram à época acompanhada de uma foto do youtuber.