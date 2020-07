Renato Aragão deixa equipe fixa da Globo após 44 anos e diz já ter novas oportunidades

Crédito da foto Para Renato Aragão – Foto GShow

O humorista Renato Aragão, 85, é a mais nova baixa na lista de contratados fixos da Globo. Ele mesmo falou de sua saída da emissora após 44 anos, nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (30), e afirmou já estar com “novas oportunidades de trabalho e novos tempos que estao prestes a iniciar”.

“São novos tempos, novos parceiros, novos projetos e novos desafios. Minha grande parceira durante esses anos foi a Rede Globo, que me acostumei a chamar de minha casa. Mas há esses novos tempos e políticas internas de contratação, vamos iniciar uma nova fase e trabalhos pontuais.”

Renato Aragão já vem se destacando nas redes sociais há algum tempo, mostrando seu dia a dia e até dançando, seja ao lado da mulher, Lílian, ou da filha, Lívian. Ele já acumula 3,5 milhões de seguidores no Instagram e comemorou nesta segunda (29) o primeiro milhão no TikTok.

Em seu Instagram, ele afirmou nesta terça-feira que tem em sua vida pessoal e profissional fluidez e equilíbrio. “Vou aonde meu público espera que eu esteja e, melhor ainda, aonde não esperam, pois sempre gostei e gosto de surpreendê-los, e não será diferente nessa nova fase!”

Em abril, o humorista já tinha falado que estava “tudo quase pronto com a Globo Filmes pra fazer o novo longa do Didi”. Segundo ele, no entanto, a pandemia do novo coronavírus fez com que o projeto fosse adiado. “Vai ficar pra daqui a pouco”, afirmou ele na ocasião.

O Grupo Globo tem trabalhando com um novo modelo de gestão de negócios desde o final de 2018, o que inclui a reformulação e o enxugamento do quadro de profissionais. O casting de artistas começou a ser atingido nos últimos meses e já levou à dispensa de Vera Fischer, 68, Miguel Falabella, 63, e José de Abreu, 74.